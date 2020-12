Projeto propõe aumento de salário de prefeito, vice, vereadores e secretários de Goiânia

O projeto de lei de autoria do vereador Milton Mercez (Patriota) tem o objetivo de aumentar os rendimentos do prefeito, do vice, dos vereadores e dos secretários municipais de Goiânia. A proposta, que está sendo analisada pela Procuradoria Jurídica da Casa, terá parecer técnico enviado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Após essa análise, a matéria poderá seguir para votação em plenário.

Na propositura do vereador Patriota, os reajustes seriam de 39% para prefeito, de 21% para vereadores, e vice-prefeito e secretários receberiam valores iguais. Atualmente, o gestor municipal da capital recebe o salário de R$ 24,2 mil, já os vereadores recebem R$ 15,6 mil.

Caso siga para a Câmara Municipal de Goiânia, a proposta precisa passar por duas votações, e logo em seguida seguiria para sanção do Prefeito Íris Rezende, que não receberia o reajuste, já que o texto prevê o aumento para o próximo mandato. Segundo o membro do Poder Legislativo Municipal, Milton Mercez, caso aprovada, a lei não irá apresentar ônus insustentável para a Câmara ou para Administração Municipal, o autor ainda justifica que os vencimentos dos parlamentares não sofrem reajuste desde 2008.