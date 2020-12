Mais de mil presos são transferidos da penitenciária de Aparecida de Goiânia

Uma força-tarefa composta pelas polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal e Técnico-científica, e também pelo Corpo de Bombeiros, aconteceu neste sábado (5/12) voltada para a transferência de 1.133 presos da Penitenciária Odenir Guimarães, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, para outras unidades do estado de Goiás. Cerca de 700 servidores estiveram envolvidos na ação que remanejou os detentos.

A divisão foi feita de forma estratégica entre todas as regionais que compõem a estrutura organizacional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP). A transferência dos custodiados tem como principal objetivo a desocupação de uma área para que seja feita reforma e adequação das instalações do presídio, que foi construído na década de 1960.

As intervenções, segundo a DGAP, serão feitas nos telhados, na rede elétrica e hidráulica, além da estrutura arquitetônica do presídio. A previsão é de que as obras, que vão iniciar na próxima segunda-feira (7/12), gerem uma economia mensal de 30% nos gastos com a unidade.

Outro fator importante para a decisão de intervenção é o de reorganizar o espaço que ao logo do tempo foi sofrendo modificações. “Nós já começamos algumas obras, mas pra essa intervenção mais firme, mais contundente, era necessário ter um número bem menor de presos. Hoje a gente está contando com isso. As outras unidades estão absorvendo [os detentos transferidos], mas todas dentro das suas capacidades”, explicou o secretário de Segurança Pública Rodney Miranda.