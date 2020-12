Espaço 14 Bis, galeria de arte urbana e bar a céu aberto, é inaugurado

No último fim de semana Goiânia ganhou mais um local de arte. O Espaço 14 Bis, no Setor Aeroporto, é uma galeria de arte urbana com instalações e exposições fixas e itinerantes, sempre gratuitas. Além disso, tem um bar a céu aberto, chamado Cajú Bar.

Quem assina o projeto arquitetônico do Espaço 14 Bis é o arquiteto Marco Leal. Ele conta que se apaixonou pela riqueza da história do lugar. Assim, decidiu se apropriar do espaço permitindo que a casa pudesse reexistir.

“A intenção era fazer uma intervenção urbana em uma área de demolição com a proposta de criar algo provisório. Aproveitar a obra e criar ações que estabelecessem diálogo entre essa obra, as pessoas e a história da cidade. Isso nos fez pensar em como a gente intervém nesses espaços e modifica a nossa existência e daí saiu a ideia de existir e deixar de existir, Re-existir, que se tornou esse movimento que queremos levar para outros locais também”, explica o arquiteto.

Mais sobre o espaço cultural de arte urbana

O Espaço 14 Bis foi inaugurado com instalações fixas assinadas pelo cenógrafo Sandro Biondo. As obras têm contraste entre o preto e o branco, o claro e o escuro, bem com a sombra e a luz. Ademais, têm a proposta de serem visitadas pelo público dentro dos espaços de uma casa. Assim, cozinha, banheiro e área de serviço, por exemplo, ganharam novos elementos. O projeto fica aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

O Espaço 14 Bis também conta com o Cajú Bar, localizado na área externa do lugar. “É um espaço para pessoas, para cachorros, um espaço para refletir, fomentar arte, movimentar e transformar. Esse é um local que permite a socialização e o lazer, e para tomar uns bons drinks também”, afirma o produtor Cultural Caio Alê. Dessa maneira, o bar terá funcionamento de sexta a domingo, das 16h às 23h. Segundo os organizadores, haverá controle da quantidade de pessoas e cumprimento dos protocolos de saúde e segurança.

Serviço – Espaço 14 Bis e Cajú Bar

Onde: Rua 25-A, nº226 – Setor Aeroporto

Funcionamento: Galeria – segunda a sexta, das 8h às 18h | Cajú Bar – sexta a domingo, das 16h às 23h

Entrada: Gratuita