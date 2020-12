Grave acidente entre dois carros deixa um morto e cinco feridos, na BR-364

Um grave acidente deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas, na noite deste domingo (06\12), no km-22 da BR-364, em São Simão. Segundo levantamentos periciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi uma colisão traseira envolvendo dois veículos de passeio.

Os veículos seguiam no sentido Cachoeira Alta para Paranaiguara quando colidiram. Um dos veículos era dirigido por um jovem de 18 anos, sem habilitação. No veículo viajavam seis pessoas, uma pessoa teve ferimentos graves e duas leves.

Já no outro carro, duas pessoas tiveram ferimentos graves, a esposa do motorista, 44 anos, e um homem de 72 anos. O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital. Os feridos foram socorridos pelo Samu e encaminhados para o hospital Municipal de Paranaiguara.

O homem de 44 anos, foi submetido ao teste de bafômetro e foi reprovado com o teor alcoólico de 0,55mg/l. No interior do veículo foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas. Ele foi detido e conduzido à Central de Flagrantes em São Simão.