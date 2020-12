Justiça autoriza retomada de investigações contra o Padre Robson

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), por meio de seu presidente, desembargador Walter Carlos Lemes, autorizou o Ministério Público de Goiás (MP-GO) a retomar as investigações contra o Padre Robson, alvo de acusações no âmbito da Operação Vendilhões de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

A decisão de trancamento do processo contra o sacerdote havia sido tomada no dia 6 de outubro deste ano, pela 1ª Câmara Criminal do TJ-GO. Com a decisão do presidente do Tribunal, o MP-GO poderá retomar as apurações contra Robson, que foi apontado pelo órgão como o chefe de um esquema que utilizava dinheiro de doações de fiéis para fins impróprios, como a compra de fazendas e até casas de praia.

A defesa do Padre Robson declarou que “a decisão que reconheceu não haver qualquer ilegalidade na AFIPE continua intacta, até porque é a verdade”. “Assuntos internos da AFIPE são de interesse exclusivo dela e não do MP”, disse.