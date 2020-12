Prefeitura realiza testagem de trabalhadores na região da 44

A região da 44 vai receber uma testagem massa nessa semana contra a covid-19, de acordo com a Secretária Municipal de Saúde de Goiânia. O objetivo e fornecer o exame aos trabalhadores, para que haja um rastreio da doença na cidade.

Os exames serão realizados 8 e 9 (terça e quarta-feira) de dezembro das 8h às 17hs, quem testar positivo será encaminhado a um médio ainda no mesmo local de testagem para a realização de todos os procedimentos exigidos. Além do teste, vai ser oferecido a vacina contra a febre amarela para pessoas entre nove meses a 59 anos de idade.

O local dos testes será no estacionamento do Mega Moda da rua 67, B. De acordo com a prefeitura, não é necessário fazer agendamento previu para a testagem, e que todos serão testados na modalidade pedestre.