Ministério da educação recua e aulas presenciais devem voltar em março

O Ministério da Educação (MEC), voltou atrás da decisão tomada na semana passada, do retorno das aulas presenciais das universidades federais por todo o país que seriam em 1º de janeiro e agora foram transferidas para 1º de março. A informação foi divulgada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (07\12).

A decisão foi mudada depois de inúmeras críticas tanto dos professores, como dos estudantes e diretores das instituições. O documento que foi alterado, reforça que para realizar as aulas presenciais as universidades devem observar os protocolos da biossegurança desenvolvidos para combater a propagação do coronavírus.

No texto da nova portaria, também afirma que “os recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais poderão ser utilizados em caráter excepcional, para integralização da carga horária das atividades pedagógicas”, obedecendo assim, o comprimento das medidas de prevenção.