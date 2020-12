Ministério Público denuncia Padre Robson por organização criminosa

Na última segunda-feira (7), o Ministério Público de Goiás (MP-GO) denunciou o Padre Robson, fundador e ex-presidente da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), e outras 17 pessoas pelos crimes de organização criminosa, apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro das doações de fiéis da Basílica de Trindade. A denúncia veio após a Justiça autorizar o MP-GO a retomar as investigações contra o sacerdote, que haviam sido trancadas em outubro deste ano.

Segundo o MP-GO, Robson liderava uma suposta organização criminosa e usava dinheiro de doações de fiéis da Basílica Divino Pai Eterno, em Trindade, para fins irregulares. Ele foi alvo da Operação Vendilhões, que fez com que Robson fosse afastado tanto da reitoria da Basílica quanto da presidência da Afipe, além de perder suas funções eclesiásticas.

De acordo com o advogado do Padre Robson, Pedro Paulo de Medeiros, “como nada há de novo, além das mesmas tentativas do Ministério Público em querer opinar sobre assuntos internos de uma entidade privada, a defesa segue tranquila aguardando a confirmação pelo Superior Tribunal de Justiça da decisão já tomada pela unanimidade do Tribunal de Justiça, que reconheceu que Padre Robson é inocente e trancou as investigações”.