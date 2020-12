PC cumpre mandados em Operação contra tráfico de drogas

A Polícia Civil de Goiás deflagrou, nesta terça-feira (8/12), a Operação Babilônia, visando como alvos integrantes de duas associações criminosas e uma organização criminosa voltadas para o crime de tráfico de drogas, em Goiânia e Região Metropolitana. O objetivo da operação, que aconteceu por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), era o cumprimento de 39 mandados judiciais, entre eles 19 mandando de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão.

Segundo investigações da Denarc, três grupos criminosos criaram um esquema sofisticado de vendas de drogas por Delivery. Os investigados utilizavam telefone, whatsapp e internet, para disseminar com facilidade tóxicos e entorpecentes no estado. Além disso, foi apurado que um dos grupos constituiu uma “Central Telefônica do Tráfico”, visando comunicação com organizações criminosas do Rio de Janeiro.

Ao longo da operação, além das prisões, foram apreendidos drogas, armas, dinheiro, diversos veículos e outros bens resultantes das atividades criminosas. De acordo com balanço da Polícia Civil, até o momento foram apreendidos 8 motos, 6 carros e R$ 10 mil.