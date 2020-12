Seu Waldemar vira alvo da Polícia Civil após exposição de nudez de jovem

A Polícia Civil de Goiás informou, na noite desta terça-feira (8/12), que instaurou um inquérito que tem como alvo o ex-apresentador da TV Anhanguera, Seu Waldemar, para investigar o crime de divulgação não autorizada de cena pornográfica. No último domingo (6/12), o humorista publicou, em seu perfil do Instagram, um vídeo que mostra os órgãos genitais de uma moça. Ela teria sido filmada pelo rapaz sem que percebesse. O caso gerou onda de críticas e revolta na internet.

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc) tomou conhecimento do caso e, por essa razão, lavrou boletim de ocorrência e instaurou, de ofício, na tarde de hoje, inquérito policial “com vistas a investigar o crime de divulgação não autorizada de cena pornográfica, previsto no artigo 218-C do Código Penal Brasileiro, cuja ação penal é pública incondicionada e, portanto, independe de representação da vítima”.

Ainda conforme a polícia, a delegada titular da Dercc, Dra Sabrina Leles, já fez contato telefônico com a vítima. Ela e Seu Waldemar devem ser ouvidos em breve, durante o curso do inquérito policial.

Desde que o caso veio à tona, Seu Waldemar perdeu 5 contratos, incluindo com a TV Anhanguera, além de quase 25 mil seguidores em apenas dois dias.

A reportagem do Dia Online não conseguiu contato com a defesa. O espaço permanece aberto.