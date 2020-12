Bolsonaro demite ministro do turismo

A decisão foi tomada pelo presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) na tarde desta quarta-feira (09\12). A demissão de Marcelo Álvaro Antônio, foi atribuída ao ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Os dois vinham divergindo internamente porque o ministério passou a ser citado como moeda troca por apoio no Congresso.

A reclamação foi feita em um grupo de conversas no WhatsApp, que é composto por vários ministros do governo.

Com o ocorrido, o ex-ministro deve retornar ao seu mandato de deputado federal em Minas Gerais. Filiado ao PSL, Marcelo é investigado pelo Ministério Público por suspeita de desviar recursos de campanha utilizando candidaturas de mulheres em 2018.

De acordo com informações de funcionários do planalto, Marcelo foi recebido pelo presidente nessa manhã.

Dança das cadeiras

Com a demissão do ministro do Turismo Marcelo Álvaro, já temos 13º ministros demitidos no governo Bolsonaro, na lista está o ex-ministro da Justiça Sergio Mouro, Ricardo Veléz que comandava a pasta da educação, Mandetta demitido do Ministério da Saúde.