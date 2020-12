Laticínio clandestino em atividade desde 2016 é flagrado em Terezópolis

A Polícia Civil deflagrou, na última terça-feira (8/12), uma operação contra um laticínio clandestino em atividade desde o ano de 2016 no município de Terezópolis de Goiás. Conforme a corporação, o estabelecimento funcionava em uma casa, sem as condições higiênicos-sanitárias adequadas.

A ação foi executada por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), com apoio da Agrodefesa, após a polícia receber uma denúncia anônima e efetuar as primeiras diligências. Os policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão no estabelecimento que funcionava de forma clandestina, sem o devido registro em órgão oficial.

Segundo a Polícia Civil, o laticínio não possuía fachada e funcionava em uma residência da cidade há 4 anos. Além disso, seus donos têm uma loja, na Rodovia BR-060, também em Terezópolis, onde vendiam os produtos fabricados.O estabelecimento foi multado pela Agrodefesa.

A Polícia Civil apreendeu aproximadamente 400 quilos dos produtos do laticínio – massas e queijos. Os produtos inutilizados serão destruídos após passar por perícia. Os proprietários responderão ao inquérito policial pela prática de crime contra as relações de consumo, cuja pena máxima é de 5 anos de prisão.

Não houve prisões efetuadas durante a operação. São investigadas neste inquérito duas pessoas físicas (mãe e filha proprietárias do laticínio) e a referida pessoa jurídica.