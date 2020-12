Morce-Go Vermelho Festival tem edição on-line em 2020

O Morce-Go Vermelho Festival 2020, que estreou no último fim de semana, tem formato totalmente on-line em 2020, devido a pandemia do coronavírus. Assim, com programação diversificada, o evento goiano que tem ênfase nos filmes de terror, vai até 20 de dezembro.

Na programação, estão produções de 61 países. No total, 53 filmes foram escolhidos para as categorias competitivas: Goianos, Nacionais e Internacionais. Além disso, há produções audiovisuais que se enquadram como Pensamentos Obscuros, Morce-Animação e Fotogramas da Pandemia. Os vencedores terão direito a troféu de premiação.

Ademais, o evento traz um concurso de Cosplay virtual e bate-papos sobre os títulos com os diretores e especialistas. A edição de 2020 do Morce-Go Vermelho pode ser acessada gratuitamente pelo site morcegovermelhofestival.com.br e também pelo Facebook.

Mais sobre a programação

Até o dia 10 de dezembro, sempre às 19h, acontece a batalha de Cosplay, com vídeos enviados pelos participantes caracterizados. Além disso, a partir das 21h, ocorrem bate-papos com diretores dos curtas-metragens e mostras nacionais. Já nos dias 11, 12 e 13, a programação fica por conta dos produtores de “Pensamentos Obscuros” e “Morce-animação”.

Nos dias 15 e 16, o público do Morce-Go Vermelho Festival pode conhecer os realizadores da categoria “Fotogramas da Pandemia”. No dia 17, o debate será com os diretores da categoria “Internacional” e com os jurados do festival. O encerramento é no dia 20 de dezembro, a partir das 19h, com a divulgação dos vencedores.

Serviço: Morce-Go Vermelho Festival 2020

Quando: Até 20 de dezembro

Onde: Site e Facebook