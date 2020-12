Primeira dama de Goiás está com covid-19

A informação divulgada na manhã desta quarta-feira (09\12), pelo governador do estado Ronaldo Caiado (DEM), em suas redes sociais. Que também foi testado e teve o resultado negativo.

A primeira dama Gracinha Carvalho Caiado, que atualmente é presidente da OVG, passa bem e tem sintomas leves “Apesar de dores no corpo e febre ela passa bem e está em isolamento, recebendo todos os cuidados necessários para que se recupere de forma mais breve possível” afirmou o governador.

Em seu perfil Gracinha também falou sobre a doença. Contou do susto que às filhas que estão São Paulo, sentiram ao receberem a notícia “Confesso que é um susto, pois nunca sabemos como nosso corpo irá reagir a este vírus. Minhas filhas estão em São Paulo e ficaram assustadas com a notícia. Estou isolada, com dores no corpo e febre” comentou.