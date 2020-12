Corrupção: Diretoria do Presídio de Rio Verde é afastada em Operação da Polícia Civil

A Polícia Civil de Goias (PCGO) e o Ministério Público deflagraram, nesta quinta-feira (10/12), a Operação Eptá, na cidade de Rio Verde, no sudoeste do Estado. As deliberações tiveram o intuito de combater a corrupção no sistema prisional do município. Além do afastamento do diretor da Penitenciária e do supervisor de segurança, mandados de busca e apreensão em residências foram cumpridos.

A Operação cumpriu dois mandados de prisão preventiva e um de prisão temporária. Um ex-vigilante prisional temporário (VPT) e um homem responsável pela movimentação financeira do pagamento de propinas foram presos. pagamento de propina foram presos. Um mandado de prisão contra um homem que já estava preso também foi feito, ele liderava a realização de pagamentos para entrada de ilícitos na unidade prisional.

Segundo as investigações, indícios apontam para a existência de um esquema de corrupção envolvendo, possivelmente, servidores públicos do Presídio de Rio Verde. Por meio disso, eram facilitadas as entradas de drogas, celulares, cerveja, energéticos, whisky e outros objetos ilícitos na unidade prisional. A ação contou com a participação da Corregedoria da Polícia Penal do Estado de Goiás e do GOPE (Grupo de Operações Penitenciárias Especiais da Polícia Penal do Estado de Goiás).