Padre Robson virá réu depois de justiça aceitar denúncia

O pedido foi aceito pela juíza Placidina Pires que denúncia o Padre Robson e outras 17 pessoas pelos crimes de organização criminosa, apropriação indébita, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, utilizando o dinheiro dos seguidores da Associação Filhos do Pai Eterno (AFIPE). A primeira acusação revela um desvio de cerca de 13 milhões.

Ao acatar a denúncia, a magistrada informou que aceitou a acusação do MP-GO, principalmente, “diante da existência de elementos probatórios acerca da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria”.

O documento, segundo os promotores, revela que grupo tinha funções bem definidas, contando com responsáveis pela gerência, contabilidade, jurídico, imobiliário e diversos laranjas.

A defesa do padre informou que continua “tranquila” e que nada mudou. E afirma que não houve nenhuma ilegalidade no uso do dinheiro da AFIPE.

Relembre o caso:

Padre Robson teve o nome envolvido na investigação feita pelo Ministério Público em agosto. A denúncia resultou na operação Vendilhões, que cumpriu vários mandados de prisão e busca e apreensão. De acordo com a investigação, o dinheiro da associação que deveria ser usado na construção da nova basílica em Trindade, era usado para compras bens como fazendas e casas de praia.

Ainda de acordo com a polícia, o padre era o responsável por comandar a organização criminosa, que transferia grandes quantias em dinheiro para empresas, sem qualquer prestação de contas.

Veja a lista dos denunciados:

ROBSON DE OLIVEIRA PEREIRA,

ROUANE CAROLINA AZEVEDO MARTINS,

GUSTAVO LEONARDO NACIFF DO NASCIMENTO,

ANDERSON REINER FERNANDES,

CELESTINA CELIS BUENO,

ADRIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA,

RODRIGO LUIS MENDOZA MARTINS ARAÚJO,

ONIVALDO OLIVEIRA CABRINY COSTA JÚNIOR,

GLEYSSON CABRINY DE ALMEIDA COSTA,

BRÁULIO CABRINY DE ALMEIDA COSTA,

JOSÉ PEREIRA CÉSAR,

PAULO CÉSAR CAMPOS CORRÊA,

ANA VERÔNICA MENDOZA MARTINS,

ANDERSON MATEUS REINER FERNANDES,

JOSÉ CELSO PEREIRA,

ELICE DE OLIVEIRA PEREIRA,

JEFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA,

JOSELICE DE OLIVEIRA PEREIRA CARVALHO.