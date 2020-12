PRF procura dono de cadela que apareceu em um posto policial do Jardim Guanabara

Um cachorro apareceu na unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da BR 060, na região do Parque Ecológico, na manhã desta quinta-feira (10\12). O animal aparentava muito cansaço, estava com bastante fome e sede. Ele foi alimentado e está aos cuidados dos policiais, que procuram o proprietário do bichinho.

De acordo com os policias, o cão está usando coleira e aparenta ser bem cuidado! Os policiais suspeitam que o animal pode ter saído de alguma propriedade na vizinhança e tenha se perdido. Ele bebeu bastante água e se alimentou, mas ainda aparenta estar bastante casado.

Caso o dono queira entrar em contato com a PRF, o atendimento é feito pelo número 191 ou no próprio posto policial.