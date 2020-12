Artista Anasor Ed Searom abre exposição virtual em Goiânia

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) abriu, nesta quinta-feira (10/12), a exposição virtual “Intertextualidade, Desconstrução e o Insólito”, de Anasor Ed Searom. A artista paulista reconhecida no Brasil e internacionalmente por suas obras, consideradas enigmáticas e com uma técnica singular de pintura.

Com 33 obras originais, a exposição foi montada e filmada na galeria Sebastião dos Reis, em Goiânia. Assim, é a 6ª exposição em formato digital disponibilizada ao público desde o início da pandemia de Covid-19. Dessa maneira, a mostra faz parte do projeto Cultura em Casa – Exposições no Centro Cultural Octo Marques, localizado no Parthernon Center, no Centro de Goiânia. As exposições virtuais são disponibilizadas no canal “Secult Goiás” no YouTube.

As obras da exposição virtual da Secult Goiás

Na exposição virtual, realizada pela Secult Goiás, estão reunidas obras produzidas entre 2018 e 2020. Segundo a organização, elas possuem entre si um fio condutor de intertextualidade, independente do tema abordado. Além disso, a série mais recente traz a temática Covid-19, em que Anasor Ed Searom realizou releituras de obras consagradas da História da Arte. Dessa maneira, com sua interferência, a ideia é fazer “refletir sobre a mundialização desta vivência pandêmica”.

Outra série inédita para esta mostra é chamada de “Reflexões da Infância”. Nela, a artista constrói questionamentos “sobre limitação e liberdade” ao retratar crianças envolvidas por fios dourados, dando margem a diversas interpretações.

Ainda trabalhando a temática de liberdade, a série “Sacos” leva ao público pinturas que questionam a liberdade de expressão. Além disso, nesta exposição estão algumas artes da série “Passa-loucas”, iniciada em 2013. Ela é considerada muito importante por sua produtividade e impacto. Esta é a série mais duradoura da artista, em que aves brasileiras são representadas nas mais diversas figuras.

Mais sobre Anasor Ed Searom

Anasor Ed Searom é pseudônimo artístico de Rosana de Morais, que desde 2004 participa de exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior. A artista plástica vive e trabalha na cidade de São Paulo, e é doutoranda em Artes Visuais pela Unesp.

Suas obras estão presentes em diversos catálogos e publicações de artes, além de fazerem parte de coleções públicas e privadas brasileiras e em outros países. Mais de 15 livros foram ilustrados por ela, alguns deles premiados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), adotados em território nacional.