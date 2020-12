Corpo de Bombeiros resgata vítima dentro de fossa, em Aparecida Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, em Aparecida de Goiânia, foi acionado na manhã desta sexta-feira, (11\12), às 8h46, para uma ocorrência de vítima de queda em fossa seca, no Bairro Cardoso.

No local, as equipes do CBMGO verificaram que uma senhora, 50 anos, havia caído em uma fossa seca, com altura aproximada de 5 metros. Imediatamente, foi realizado a montagem do sistema multiplicador de força e tripé e com a utilização de técnicas de salvamento terrestre, a vítima foi resgatada, consciente, com ferimentos em membros inferiores e superiores.

Após atendimento pré-hospitalar, foi levada pelos bombeiros para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO).