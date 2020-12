Ministra Damares participará de eventos em favor das mulheres em Goiânia

Neste sábado (12), a titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), ministra Damares Alves, participa de uma série de eventos em favor de mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social em Goiás (GO). Ela cumpre a agenda junto com a secretária nacional de Políticas Para as Mulheres, Cristiane Britto.

Em Goiânia, as duas acompanham a entrega de cestas de alimentos. As doações ocorrem no terreno da futura construção da Casa da Mulher Brasileira (CMB) na capital. Na ocasião, a ministra apresentará investimentos que estão sendo realizados no estado nas áreas de capacitação para o enfrentamento à violência.

Após a cerimônia, a ministra e a secretária têm encontro com as gêmeas siamesas que vivem na região e, em seguida, almoçam com o governador Ronaldo Caiado na sede do Poder Executivo estadual.

Ao final do dia, às 16h, a ministra faz palestra na Faculdade UniEvangélica em Anápolis (GO).

ServiçoAnúncio de investimentos em políticas públicas para mulheres em Goiás (GO) em 12/12/2020 (sábado)

Horário: 10h30Local: Terreno da Casa da Mulher Brasileira – AL Vitória Régia S/N , APM C18, quadra 52, lote 01, Lot. Goiânia 2 – Goiânia/GO.

Horário: 12h20Local: Casa de apoio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) – Rua R-03, nº120, Setor Oeste – Goiânia/GO.

Horário: 13hLocal: Palácio das Esmeraldas – Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira – St. Central, Goiânia/GO.

Horário: 14h30Local: Escola Bilíngue de surdos, Centro Especial Elysio Campos -Rua 801, chácara 06, Vila Osvaldo Rosa, Goiânia/GO.

Horário: 16h30Local: UniEvangélica- Anápolis – Av. Universitária, s/n – Cidade Universitária, Anápolis/GO.