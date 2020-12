Após 18 anos, novo Hospital das Clínicas da UFG será inaugurado em Goiânia

Depois de cerca de 18 anos de obras, a nova sede do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG) será finalmente inaugurada. O evento acontecerá na manhã desta segunda-feira, dia 14 de dezembro, e contará com a presença do governador do Goiás, Ronaldo Caiado, e do Ministro da Educação, Milton Ribeiro.

A nova sede do HC-UFG, no setor Universitário, em Goiânia, tem 20 andares e terá capacidade total para 600 leitos de internação e 76 de unidade de terapia intensiva (UTI), com atendimento exclusivo pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.

A solenidade de entrega do novo prédio está prevista para ocorrer às 9h desta segunda-feira (14/12). A data é simbólica, uma vez que marca os 60 anos da UFG. A unidade será um dos maiores centros de saúde dentro de uma universidade no país.

Conforme informações do governo do Estado, a obra contou com investimentos de aproximadamente R$ 150 milhões, dos quais R$ 33 milhões gastos com a aquisição de equipamentos. Do valor total, mais de 90% dos recursos vieram de emendas parlamentares.