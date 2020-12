Campanha Papai Noel dos Correios estende prazo para adoção de cartas

O fim de ano se aproxima e, tendo em vista o cenário pandemia, espera-se que o espírito natalino inspire ainda mais os corações das pessoas. Uma forma tradicional de praticar a solidariedade é adotando cartas enviadas por crianças do país inteiro com pedidos de presentes de Natal para o Papai Noel. Realizada de forma diferente em 2020, a Campanha Papai Noel do Correios foi estendida e acontece até a próxima sexta-feira (18/12), data limite para adoção de cartas.

Neste ano tudo pode ser feito pela internet, a partir de computador ou celular que tenha acesso à rede. Além disso, a carta deve ser escrita pela própria criança e, para aquela que ainda não souber escrever, vale desenhar o que quer ganhar. Daí, basta que o responsável escreva ao lado o nome do presente para ajudar na identificação. A carta pode ser cadastrada AQUI! Todavia, as cartinhas físicas também continuam valendo.

Qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, pode participar da campanha Papai Noel dos Correios e ajudar na alegria de uma criança no fim do ano. A campanha surgiu há mais de 30 anos, quando os empregados dos Correios, comovidos com as mensagens escritas ou transformadas em desenhos coloridos que chegavam até a empresa, decidiram ajudar estas crianças.

Além das cartas de Natal das crianças, desde 2010 os alunos de escolas públicas são convidados a também expressarem seus desejos ao Papai Noel. Assim, a campanha estimula as crianças no desenvolvimento de redação de cartas. Dessa maneira, segundo os Corrreios, as crianças também “valorizam a escrita e o interesse pelo aprendizado escolar”.

Como adotar uma carta da Campanha Papai Noel dos Correios

Para fazer a adoção, basta acessar o site da Campanha Papai Noel dos Correios e escolher o estado e a cidade de onde será a carta. Após, a pessoa pode escolher uma das cartinhas, que já vêm com a sugestão de presente. Há também a possibilidade de padrinhos corporativos, para empresas que adotam, pelo menos, 80 cartas. Assim, para participar basta preencher o formulário AQUI!

Após preparar o presente e embrulhá-lo, ele pode ser entregue em um dos pontos de coleta da cidade onde a pessoa mora. É nestes locais onde também se encontram as cartinhas físicas. Assim, em Goiânia, há um ponto na Agência Central, na esquina da Avenida Tocantins com a Praça Cívica. Além disso, na Agência da Vila Brasília, na Avenida São Paulo. Ambos são no modelo drive-thru. Ou seja, é só passar e entregar o presente nos Correios.