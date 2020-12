Educação: matrícula na rede estadual de Goiás começa na quarta (16)

A Rede Estadual de Educação de Goiás inicia nesta quarta-feira, dia 16, o período de solicitação de matrículas para o ano letivo de 2021. Podem pleitear uma vaga alunos transferidos das redes municipal e privada ou de outros Estados. O pedido deve ser feito até 9 de janeiro de 2021.

Assim como nos anos anteriores, a solicitação de vagas será no site da Matrícula Informatizada (www.matricula.go.gov.br). No formulário de cadastro, o interessado deverá indicar três opções de escola da rede estadual nas quais deseja estudar.

Caso não haja vaga em nenhuma das alternativas desejadas, a solicitação será transferida para uma quarta unidade, preferencialmente mais próxima da primeira opção de escola informada.

Confirmação

A partir do dia 19 de janeiro do 2021, os estudantes deverão verificar no site www.matricula.go.gov.br em qual unidade escolar a vaga foi disponibilizada, informando o número de protocolo da solicitação ou os dados pessoais solicitados.

Para efetivação da matrícula, os responsáveis devem comparecer à unidade escolar indicada na data e horário agendados, tendo em mãos os seguintes documentos: certidão de nascimento ou carteira de identidade do estudante; comprovante de endereço; e comprovante de escolaridade. Para a Educação Especial, também será necessário apresentar o laudo médico do aluno.

Renovação de matrículas

Para as crianças e adolescentes já matriculados na rede estadual, a renovação de matrícula será feita de forma automática e deverá ser confirmada por meio do Termo de Renovação assinado pelos pais e responsáveis.

Caso o aluno não tenha interesse em permanecer na mesma unidade deverá solicitar a Transferência por Interesse Próprio (TIP) para outra escola da rede estadual até o dia 9 de janeiro de 2021. Nesse processo, não haverá a reserva de vagas na unidade de preferência, devendo o estudante indicar três opções nas quais deseja concorrer a uma vaga.

*Comunicação Secretaria da Educação