Google fica fora do ar em vários países nesta segunda-feira (14)

A plataforma Google, passou por uma instabilidade e ficou fora do ar nesta segunda-feira (14\12). Serviços como Gmail, buscador, Agenda, Meet, YouTube, Drive e Classroom não estavam funcionando normalmente, milhares de usuários relataram que não conseguiam acessar a plataforma. A falha atingiu cerca de 18 ferramentas, por volta das 8h30. A empresa disse que normalizou os aplicativos uma hora depois. Motivo da pane foi’ problema de gestão interna da cota de armazenamento’.

Além do Brasil, outros países como Estados Unidos, Reino Unido e Japão também registraram instabilidade nas plataformas. Somente no Brasil, o pico de reclamações no site Downdetector, que é responsável por medir a instabilidade de diversos sites e serviços online, chegou a 20.758.

Depois das 11h, às plataformas voltaram a funcionar normalmente.