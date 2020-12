Maguito Vilela continua sedado e entubado em São Paulo

O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após um quadro de covid-19, continua respirando por ventilação mecânica e segue com diálise contínua e redução gradual de sedação. As informações são do boletim médico enviado pelo hospital no último domingo (13/12).

Conforme o documento, Maguito, que já foi curado da covid-19 mas está internado desde o dia 27 de outubro, “encontra-se traqueostomizado e em ventilação mecânica”, mantendo nível de oxigenação satisfatório.

O hospital informa ainda que o quadro hemodinâmico do prefeito eleito está estável. O boletim é assinado pelos pneumologistas Carmen Barbas e Marcelo Rabahi, e pelo diretor médico e de serviços hospitalares do Albert Einstein, Miguel Cendoroglo.