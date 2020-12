Três pessoas morrem em acidente na GO-164

Na tarde de sábado (12\12), as guarnições de resgate, busca e salvamento do @12bbm.goias, da Cidade de Goiás. Em um veículo havia três vítimas já em óbito, sendo que uma delas chegou a ser arremessada após a colisão. Já no outro, havia quatro vítimas com fraturas graves.

Os sobreviventes foram atendidos, imobilizados e transportados ao Hospital São Pedro pela guarnição de resgate e equipe do SAMU.

Segundo informações de testemunhas, no momento do acidente estava chovendo e um dos veículos perdeu o controle após aquaplanagem, colidindo com a mureta de proteção da rodovia e com outro veículo que trafegava na direção contrária.

O acidente aconteceu na rodovia GO- 164, Km 501, sentido Goiás/Faina.