PC investiga possível esquema de ‘rachadinha’ em Nerópolis

A Polícia Civil de Goiás (PC), deflagrou na manhã desta terça-feira (15/12), uma operação com o objetivo de combater um esquema de rachadinhas na Câmara Municipal de Nerópolis. Entre os envolvidos, está uma vereadora do município, alvo de um mando de busca e apreensão.

A Operação Fração Imposta, que acontece por meio da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor), investiga possíveis desvios de salários de funcionários públicos em Nerópolis. Os policiais civis cumpriram três mandados de busca e apreensão em residências dos investigados e também em um gabinete da Câmara Municipal. Quatro pessoas são alvos da operação.

O inquérito policial corre em segredo de Justiça e tem como objetivo a apuração do crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, com pena de reclusão de 02 a 12 anos e multa.

O esquema criminoso consistiria na conduta popularmente conhecida como “rachadinha”, prática caracterizada pela transferência de salários de assessores para o parlamentar ou secretário a partir de um acordo pré-estabelecido ou como exigência para a função.

A polícia encontrou, ainda indícios de que a prática criminosa teria ocorrido mensalmente até novembro de 2020.

De acordo com a Polícia Civil, “as medidas cautelares cumpridas hoje destinaram-se à apreensão de documentos para análise e detalhamento dos valores, conjugadas com outras medidas investigativas”, concluiu.