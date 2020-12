Polícia Civil prende casal investigado por estelionato e outros crimes

A Polícia Civil do Estado de Goiás cumpriu, nesta terça-feira (15/12), dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 11ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia contra um casal de empresários ligados a uma empresa do ramo de elétrica suspeitos de estelionato e outros crimes que geraram prejuízo milionário às vítimas.

O homem, de 41 anos, e a mulher, de 35 anos, são investigados em inquérito policial da 8ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Goiânia, pela prática dos crimes de estelionato, associação criminosa, falsificação de duplicatas, entre outros. Segundo a Polícia Civil, o prejuízo gerado às vítimas é de aproximadamente um milhão e 250 mil reais. Já houve o bloqueio judicial do valor nas contas bancárias dos investigados.

Entre as vítimas do golpe praticado, estão dois dos principais shoppings centers de Goiânia e outras oito factorings. A ação criminosa consistia em descontar a mesma duplicata recebida pela prestação de serviços em diversas factorings e, em outras vezes, conforme evidências constantes do inquérito, os investigados sequer prestavam o serviço, falsificando a duplicata e levando grandes prejuízos a diversas empresas.