Coral Vozes em Canto estreia apresentações on-line pelo YouTube

O Coral Vozes em Canto, projeto da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) de Goiânia, e que encerra o ano letivo, se manteve em 2020 graças à tecnologia. Assim, sob regência da professora Adriana Goulart, os alunos lançaram, em formato on-line, duas apresentações neste fim de ano. Ambas já estão disponíveis e podem ser acessadas AQUI.

A primeira apresentação do Coral Vozes em Canto foi realizada na tarde de terça-feira (15/12), com “Leãozinho”, canção de Caetano Veloso. O arranjo é da maestrina Patrícia Costa. Ademais, para fechar as apresentações deste ano, em clima de Natal, o coral apresenta nesta quarta-feira (16/12) a canção de Randy Vader, “Na Pequena Belém”.

O Coral Vozes em Canto, segundo a SME, visa possibilitar o processo de musicalização de educandos das escolas municipais. Isso é feito “através da prática do Canto Coral, buscando o desenvolvimento global do educando”.

No ano de 2019 o coral cresceu e participou do Encontro Nacional de Coros. Além disso, produziu o Musical infantil “Os Saltimbancos” e participou do 1º Encontro de Corais das Escolas Municipais de Goiânia.

Segundo Adriana, foi muito importante vivenciar essa nova experiência de ensaiar e realizar uma apresentação do coral, tudo de forma virtual. “Concluímos um projeto ousado e desafiador, que surgiu da necessidade de “reinventar as práticas” em busca de resultados e benefícios que tínhamos, fora da pandemia, nos encontros presenciais, que sempre serão nossa referência maior”, declarou.

Já a regente Adriana afirmou que os vídeos são fruto de resiliência e inovação. Além disso, “de acreditar na educação musical como fator importante na formação integral de um indivíduo”, afirmou.