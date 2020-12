Goiás é o 4º entre os 10 estados com cobertura de coleta de lixo acima da média nacional

O estado de Goiás está entre os 10 estados brasileiros que possuem índice de cobertura de coleta acima da médica (96,1%). O dado vem do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020, lançado pela Associação Brasileiras das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). Conforme a entidade, no Brasil, a quantidade de resíduos coletados cresceu 24%, chegando a 72,7 milhões de toneladas.

No entanto, no que tange ao descarte de forma incorreta de resíduos, os índices cresceram no país. Segundo a Abrelpe, em 2010, 43,2% do total de resíduos eram descartados de forma incorreta (para lixões ou aterros controlados). Em 2019, esse percentual subiu para 59,5%.

A associação destaca que a destinação inadequada dos resíduos para lixões ou aterros controlados, e não para os aterros sanitários, prejudica diretamente a saúde de 77,65 milhões de brasileiros.

Quanto ao índice de cobertura da coleta do lixo, apenas 10 estados brasileiros ficam acima da média nacional, que é de 92%. O estado de Goiás aparece em 4º lugar. São eles: