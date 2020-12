Procon aponta variação de até 400% nos produtos da ceia de Natal, em Goiânia

A ceia de Natal dos goianos vai ficar mais salgada em 2020. O Procon Goiânia realizou entre os dias 07 a 11 de dezembro, uma pesquisa de preços dos produtos mais procurados da ceia de Natal, é constatou que a maior variação encontrada ultrapassou 397,16%.

O levantamento foi realizado em nove supermercados localizados em diversos bairros da capital. Ao todo, foram pesquisados 25 produtos que compõem a ceia de Natal. Entre os itens, estão aves natalinas, bacalhau, pernil, peru, tender, panetone, ameixa, nectarina, avelã, uva, pêssego, nozes, entre outros.

De acordo com o Procon, o objetivo da pesquisa é auxiliar o consumidor nas compras. Segundo a pesquisa, a uva passa foi a que apresentou maior diferença de preço. O produto de 250 gramas pode ser comprado por R$ 4,22 em um supermercado, enquanto em outro estabelecimento sai por R$ 20,98, uma diferença de 397,16%.

Em segundo lugar, ficou a castanha do Pará sem casca, de 120 gramas, com variação de 352,48%. A castanha está sendo comercializada por R$ 7,07 até R$ 31,99.

O tradicional peru de Natal pode ser encontrado com preço que vai de R$ 20,90 a R$ 22,99. A variação é de 10%. Se o consumidor pesquisar, poderá economizar R$ 3,11.

Outra ave natalina muito procurada é o chester. O quilo varia de R$ 19,99 até R$ 22,99, numa variação de 15%. Já o quilo do tender custa R$ 42,98, em um supermercado e, R$ 49,99, em outro estabelecimento, diferença de R$ 7,01.

Ainda de acordo com o órgão pesquisar é o melhor caminho e também deixa um alerta “Marcas conhecidas nem sempre são sinônimos de melhor qualidade. Busque o produto que lhe atenda conforme a sua necessidade e que esteja dentro do seu orçamento” declarou.

Comparação com 2019

A pesquisa também fez um comparativo com os valores do ano passado. O resultado é o aumento da maioria dos produtos em 2020, com destaque para a ameixa que estava custando R$ 3,32 em 2019 e em 2020 é vendida por R$ 4,99, um aumento de 50,30%. Outro produto que apresentou aumento é o pernil com osso de R$ 9,79 em 2019 encontrado a R$ 14,90 em 2020, um aumento de 52,20%.