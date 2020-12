Rede japonesa Miniso inaugura loja com coleção exclusiva da Marvel

A rede Miniso, originária do Japão, inaugurou, faz alguns dias, sua primeira loja em Goiás. O estabelecimento, que tem diversos produtos da Marvel, por exemplo, tem formato pop-up e está localizado no Piso 1 do Buriti Shopping, na divisa de Goiânia com Aparecida de Goiânia.

A marca Miniso surgiu em Tóquio no ano de 2013. Além da grande variedade de produtos licenciados pela Marvel Comics, que chamará atenção de fãs de super-heróis de todas as idades, as prateleiras da loja possuem mais de 400 itens de diferentes categorias. Assim, é possível encontrar fones de ouvido, maquiagens, acessórios e talheres.

Para quem prefere a famosa gatinha Hello Kitty, a rede Miniso também oferece coleções desenvolvidas em parceria com a Sanrio. Assim, são encontrados acessórios, organizadores, bem como peças de vestuário.

A Miniso está presente em mais de 80 países como Estados Unidos, Canadá, Dubai e Austrália. A primeira unidade brasileira da loja foi inaugurada em 2017, em São Paulo.

Horários de funcionamento da loja Miniso em Goiás

Até o dia 23 de dezembro, incluindo os domingos, o Buriti Shopping funcionará das 10h às 23h. Já no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e no dia 31, véspera de ano novo, abrirá das 10h às 18 horas. Além disso, nos feriados de Natal, dia 25, e Ano Novo, 1º de janeiro, terá apenas sua praça de alimentação e lazer aberta, das 12h às 20h.