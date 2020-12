Shoppings de Goiânia ampliam horário de funcionamento no fim de ano

Com a intenção de evitar aglomerações nas compras de fim de ano, os shoppings de Goiânia, e também de Aparecida de Goiânia, ampliaram o horário de funcionamento até o fim de 2020. Assim, a maioria irá funcionar até as 23h em alguns dias. Além disso, tem até centro de compras que irá abrir mais cedo, em uma data específica, para receber idosos e gestantes, que são grupos de risco na pandemia do coronavírus.

Na maioria dos shoppings de Goiânia a ampliação de horário de funcionamento já está valendo. Dessa forma, as medidas, variando os horários em cada um dos centros de compras, vão até o dia 31 de dezembro. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2021 as lojas ficam fechadas, apenas com a praça de alimentação e parte de lazer funcionando.

Funcionamento dos shoppings em Goiânia

O Flamboyant Shopping funciona até o dia 23 de dezembro das 10h às 23h, incluindo domingos. Nos dias 24 e 31, todo o shopping funciona das 10h às 18h. Já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas estarão fechadas, com a praça de alimentação funcionando das 12h às 22h.

O Goiânia Shopping tem no dia 17 de dezembro um horário especial para idosos e gestantes, das 9h às 10h. De 18 a 23 de dezembro, incluindo domingos, o centro de compras funciona das 10h às 23h. Além disso, nos dias 24 e 31 o local funciona das 10h às 18h. Já em 25 de dezembro e 1º de janeiro as lojas estarão fechadas, com a praça de alimentação aberta das 10h às 22h.

Já o Passeio das Águas Shopping funcionará até o dia 23 das 10h às 23h. No dia 24, lojas e praça de alimentação estarão abertas das 9h às 19h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, lojas fechadas e praça de alimentação das 12h às 22h (abertura facultativa). Ademais, no dia 31 as lojas e área de alimentação abrem das das 10h às 17h,

No Shopping Bougainville, o funcionamento até o dia 23 é das 10h às 22h, com exceção de domingo (20/12), quando abrirá das 12h às 20h. Além disso, no dia 24 o centro de compras abre das 10h às 19h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o local não abre. No dia 31 o funcionamento é das 10h às 18h.

Mais shoppings em Goiânia

O Shopping Cerrado, também em Goiânia, tem horário de funcionamento até o dia 23 (de maneira facultativa) das 10h às 23h. Aos domingos, das 11h às 22h e demais lojas das 14h às 20h. Além disso, nos dias 24 e 31, lojas funcionam das 9h às 18h. Já nos em 25 de dezembro e 1º de janeiro, o horário é facultativo para todas as lojas, das 11h às 23h.

O Araguaia Shopping funciona de segunda a sábado das 8h30 às 20h30. Já aos domingos, das 8h30 às 16h30. A praça de alimentação funciona todos os dias, das 10h às 22h.

Aparecida de Goiânia

Em Aparecida de Goiânia, o Buriti Shopping funciona até o dia 23 das 10h às 23h, mesmo aos domingos. Além disso, nos dias 24 e 31, das 10h às 18h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o local terá as lojas fechadas, com a praça de alimentação funcionando das 12h às 20h.

O Aparecida Shopping funciona das 9h às 23h até o dia 23 de dezembro. Ademais, nos dias 24 e 31 de dezembro o horário de funcionamento é das 9h às 16h.