App informará local e horário para vacina contra covid em Goiás

O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou, nesta quinta-feira (17/12), que o estado de Goiás deverá dispor de um aplicativo que vai informar a cada um o local e o horário para se vacinar contra a covid-19. Para Caiado, os efeitos da ferramenta digital, intitulada Dados do Bem, contribuirão para a prevenção de aglomerações durante a vacinação contra o coronavírus.

O aplicativo em questão foi lançado em julho deste ano com o objetivo de ampliar a testagem “e promover o monitoramento dos casos suspeitos” da covid-19. No entanto, segundo o governador, a ferramenta terá funções mais abrangentes com a chegada das doses da vacina contra a doença provocada pelo novo coronavírus.

“Queremos colocar no app o local e o horário que a pessoa deve se dirigir para ser vacinada. Essa orientação facilita para não termos um fluxo grande [no mesmo espaço]”, detalhou Caiado. “Tão logo as doses cheguem ao Estado, serão aplicadas dentro de um ordenamento que virá do governo federal, com o grupo a ser imunizado em primeiro lugar”, complementou, ao citar como exemplo os profissionais de saúde e idosos.

Caiado ressaltou ainda que “todos os insumos, entre seringas, agulhas e equipamentos de proteção individual (EPIs), já foram adquiridos pelo Governo de Goiás”.