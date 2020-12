Caiado inaugura novo estúdio e redação da Rádio Brasil Central (RBC)

O governador Ronaldo Caiado inaugurou nesta quinta-feira (17/12), na sede da Agência Brasil Central (ABC), o estúdio e a redação da Rádio Brasil Central (RBC). Acompanhado do secretário de Estado da Comunicação (Secom), Tony Carlo, na sequência ele lançou a nova programação da Televisão Brasil Central (TBC), que será disponibilizada ao público a partir do final de janeiro de 2021.

“Peço uma salva de palmas pelas mudanças que vocês fizeram na ABC, transformando-a numa referência de boa notícia, bem como de repórteres e jornalistas qualificados. Referência não só em Goiás, mas nacional”, destacou Caiado. “Essa revolução feita aqui não foi obra do governador, mas do espírito de motivação levado pela nova diretoria e equipe, que são merecedores dos aplausos”, pontuou.

O estúdio de rádio inaugurado estava inoperante e foi entregue com uma nova estrutura, após passar por reforma. Com dez câmeras e sete lugares disponíveis para jornalistas e convidados, o espaço estará apto para realização de lives e transmissão simultânea de programas com a TBC. “Agora será possível interagir, estar interligado a toda dinâmica mais moderna que existe hoje e, ao mesmo tempo, uma redação para que as nossas cabeças pensantes fiquem ali num espaço confortável”, pontuou Caiado.

Já a redação da RBC passou por reforma e ampliação, com integração a um jardim de inverno e a criação de espaço para reuniões. As alterações, além de dobrar a capacidade de trabalho, viabilizam a ventilação natural no ambiente.

Na TBC, um dos estúdios que estava sem utilização também ganhou melhorias, com mudanças na iluminação e seis novos cenários. Todas as obras foram realizadas ao longo dos últimos quatro meses e com recursos próprios. O presidente da ABC, Reginaldo Alves da Nóbrega Júnior, destacou que o conjunto de entregas e as mudanças na programação só foram possíveis graças ao apoio e ao empenho do secretário Tony Carlo, que ofereceu as condições necessárias para que o trabalho em curso apresente resultados de dimensão. O governador Ronaldo Caiado também ressaltou a atuação do dirigente e o tempo recorde com que os avanços foram alcançados.

Além da transformação em sua estrutura física, a TV intensificou sua produção jornalística. “É uma nova dinâmica, em que saímos de uma produção de 45 minutos por dia para mais de seis horas de produção diária, com aquilo que acontece na Assembleia, no Estado, as notícias do mundo e do Brasil, informando as pessoas, com bons jornalistas, bons programas e uma interação com a população”, destacou o governador.

Nova esperança

Durante entrevista ao jornalista Paulo Beringhs, o governador fez um pequeno balanço das principais ações de governo em quase dois anos de gestão. Também comentou a respeito de dois assuntos em pauta nos últimos dias: o aumento dos números de casos de Covid-19 em Goiás no mês de dezembro e a expectativa para início da vacinação contra a doença. Ao final, deixou uma mensagem de esperança para os ouvintes: “2020 foi um ano de superação, e 2021 será de muitas realizações, alegrias e que possamos festejar em dobro”.

O presidente da ABC, Reginaldo Alves da Nóbrega Júnior, agradeceu Caiado e o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, pela oportunidade quando ainda estava à frente da TV Alego, período em que acumulou a experiência.

Para ele, a ABC conta com os melhores profissionais de comunicação e técnicos de estúdio. “Para mim é o melhor estúdio do Brasil porque meu coração está batendo aqui”, afirmou. Já Lissauer destacou o trabalho conjunto da TBC e TV Alego. “É uma parceria inédita e que tem dado certo, com resultados para a população. Os veículos de comunicação são fundamentais para levar a informação correta ao cidadão e que impactam a vida de todos no Estado de Goiás.”