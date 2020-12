Colisão frontal entre ônibus e carro mata três pessoas na BR-153, em Porangatu

Na madrugada desta quinta-feira (17), na BR-153, em Porangatu, região norte de Goiás, três pessoas morreram em um acidente de trânsito envolvendo um ônibus de viagem e um carro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um ônibus que seguia de Goiânia para o estado do Maranhão invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um veículo. No veículo de passeio uma mulher de 27 anos que dirigia e mais dois passageiros, um homem de 26 anos e uma mulher de 45 não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A rodovia ficou totalmente fechada das 02:30 até às 05h30 de hoje, quando foi liberada parcialmente no sistema “pare e siga”. Nenhum ocupante do ônibus ficou ferido, e o condutor foi submetido ao teste do bafômetro e não apresentava sinal de embriaguez.

O motorista do ônibus será conduzido à delegacia da Polícia Civil para prestar os esclarecimentos das circunstâncias do acidente.