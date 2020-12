Conheça a Praça Cívica, marco inicial da construção de Goiânia

A Praça Cívica, que tem como nome original Doutor Pedro Ludovico Teixeira, é considerada o marco inicial da construção de Goiânia. Ela foi projetada por Attilio Corrêa Lima, com alguns prédios no estilo Art Déco, e construída em 1933. O local foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Goiás (IPHAN) em 2003, juntamente com o conjunto urbano da cidade.

Quando foi construída, a praça possuía espaços de convivência e era contemplada por duas fontes luminosas e uma área limitada por três principais edificações. Ademais, a parte restante do local foi destinada à circulação viária. A função era a de conectar os futuros setores da cidade e, ao mesmo tempo, facilitar o acesso aos edifícios administrativos. Assim, inicialmente, foram abertas três avenidas principais (Goiás, Araguaia e Tocantins) que confluíam para o Centro de Goiânia.

Prédios no local

Na Praça Cívica se encontra o Palácio das Esmeraldas, residência oficial do governador de Goiás desde sua criação. Assim, o ex-governador e idealizador de Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira, foi o primeiro morador do prédio.

Na Praça Cívica também estão localizados o Palácio Pedro Ludovico (antigo Centro Administrativo) e o Monumento às Três Raças. Além disso, o local abriga também o Museu Zoroastro Artiaga e outros prédios em Art Déco, como o Fórum, o Tribunal de Justiça e a Antiga Chefatura da Polícia.

Outra importante construção é Coreto da Praça Cívica, inaugurado em 1942 e restaurado em 2020. O local foi palco de diversas manifestações culturais e é uma importante construção da paisagem do Centro Histórico da cidade. Assim, se destaca pela riqueza dos detalhes e do acabamento, com composição simétrica, laje plana e elementos que também remetem ao ecletismo arquitetônico.

Com o passar dos anos, a Praça foi transformado num grande estacionamento e perdeu suas características de grande boulevard e centro de convivência.

Tombamento

Tombado pelo IPHAN em 2003, o conjunto urbano de Goiânia inclui 22 edifícios e monumentos públicos, sendo 12 deles na Praça Cívica ou em seus arredores. Dessa maneira, o acervo arquitetônico de Goiânia é considerado um dos mais significativos do Brasil.

Requalificação da Praça Cívica

Em 2016 foi entregue a requalificação da Praça Cívica, em obra realizada pelo IPHAN, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas. Assim, o local ganhou calçamento novo. Além disso, passou por uma recuperação paisagística e das fontes luminosas. O programa do governo federal investiu R$ 12,5 milhões na obra executada pela Prefeitura de Goiânia.

As obras resgataram a arquitetura original da praça, com características no estilo Art Déco. Dessa forma, repararam o Monumento às Três Raças, o Pórtico e o Obelisco. Além disso, foram trocados o piso asfáltico por pedra portuguesa, substituídos dois quiosques por novos metálicos e com sanitários acessíveis e criados espaços de convivência para a população, uma ciclofaixa e uma rota acessível em toda a área.