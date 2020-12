Prefeito eleito de Cachoeira Alta vira alvo do MP em ação de compra de votos

O prefeito eleito do município goiano de Cachoeira Alta, Dr. Rodrigo Mendonça (PDT, assimo como seu vice, Eduardo Correa de Almeida, e o coordenador da campanha, Valteir Dantas, são os alvos de uma ação movida pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) por compra de votos com abuso de poder econômico e em benefício próprio.

De acordo com o MP-GO, o esquema teria sido descoberto após deflagração de uma operação apoiada pela Polícia Civil, às vésperas das eleições. A ação constatou a prática dos ilícitos eleitorais envolvendo a distribuição de combustível em quantidade superior à permitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para o órgão, a Coligação de Mãos Dadas com o Povo, de Rodrigo e Eduardo, vencedora do pleito, usou esquema de caixa 2, em nome de um dos coordenadores informais da campanha, Valteir, no Posto Vital, “com distribuição desenfreada, ilegal e indiscriminada de combustível por pelo menos 812 vezes, em troca do apoio e voto de eleitores, praticando captação ilícita de sufrágio mediante abuso de poder, fato que impediu que os demais candidatos pudessem competir com igualdade no pleito eleitoral, alterando substancialmente o resultado das eleições”

O MP-GO informou que apurou ainda que foi criada uma conta específica de caixa 2 e de abastecimentos irregulares, em nome do coordenador de campanha, que servia para ocultar os abastecimentos irregulares feitos para comprar voto e apoio político em favor da coligação.

Caso a ação seja julgada procedente, Rodrigo e Eduardo podem ter suas diplomações cassadas, com a determinação de uma nova eleição.

A reportagem do Dia Online segue tentando contato com os envolvidos. O espaço permanece aberto.