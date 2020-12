Suspeito de roubar carro em Goiânia é preso após escrever carta para vítima

Um homem de 28 anos foi preso na tarde dessa quarta-feira (16), pela Polícia Civil, que cumpriu mandado de prisão preventiva pelo roubo de um carro e dois celulares de um pastor, em Goiânia.

O suspeito teria rendido a vítima com uma arma de fogo e levado o carro mais os pertences, na frente de uma igreja, depois do culto. No dia seguinte, o veículo foi encontrado e devolvido ao proprietário.

Nesta mesma data, uma mulher ligou para a vítima, pois havia encontrado um dos celulares roubados e queria devolvê-lo. No ato da devolução, entregou também uma carta, supostamente escrita pelo autor do crime, que se dizia arrependido e pedia perdão à vítima.

Os policiais civis realizaram diversas diligências, identificaram o autor do manuscrito e descobriram que ele era monitorado por tornozeleira eletrônica cerca de dois meses antes do crime, aparato que utilizava por ter sido preso por outro roubo com utilização de arma de fogo, ocorrido em junho de 2019. Entretanto, rompeu o dispositivo eletrônico logo após o roubo cometido neste ano. Com o cumprimento do mandado, o investigado ficará à disposição da Justiça e poderá ser condenado a mais de 10 anos de prisão.

Veja a carta: