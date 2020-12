Motorista de app é esfaqueado, tem dentes arrancados e é mantido refém em Goiânia

Um motorista de aplicativo foi submetido a momentos de terror na última quinta-feira (17/12), em Goiânia, ao ser abordado por um trio que planejava roubar seu veículo. O motorista foi esfaqueado nas costas e teve diversos dentes arrancados pelos criminosos que, mantendo-o refém, circularam por vários bairros da capital.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o caso ocorreu no setor Buena Vista III, em Goiânia. Três indivíduos com diversos antecedentes criminais acionaram o serviço do transporte de aplicativo e, quando o motorista chegou, anunciaram o assalto.

Ainda conforme a PM, os criminosos mantiveram o condutor sob seu poder, obrigando-o a circular por vários bairros de Goiânia. A vítima foi submetida a uma verdadeira sessão de tortura: segundo a PM, o motorista de aplicativo teve vários dentes arrancados pelos criminosos e levou golpes de faca nas costas, o que provocou lesões graves.

Num dado momento, os bandidos se deslocaram com o motorista para uma estrada vicinal às margens do setor Buena Vista, onde continuaram as agressões. O trio chegou a obrigar a vítima a correr no meio do mato sob a ameaça de que iriam matá-lo.

A prisão

As esquipes policiais receberam informações a respeito do roubo e deram início às diligências. Algum tempo depois, a PM conta que localizou o trio caminhando em frente ao Condomínio Porto Salinas, no Buena Vista III. Ao perceberam a presença dos policiais, os suspeitos fugiram pulando os muros do condomínio.

Os policiais militares, então, fizeram um cerco na região e conseguiram capturar dois dos suspeitos. Com eles, os PMs encontraram a arma utilizada no crime e o celular do motorista de app. Interrogados, os suspeitos confessaram a autoria do crime e informaram, ainda, a identidade do terceiro suspeito

Os três suspeitos, vítima e produtos do crime foram conduzidos a Central de Fragrantes e apresentados ao delegado plantonista para os procedimentos cabíveis.