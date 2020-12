PC investiga suspeito de agiotagem que anotava as dívidas em cartões de sanduicheria

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Uruaçu apurou nesta quinta-feira (18), que um indivíduo de 32 anos, estrangeiro da Colômbia estava praticando agiotagem na região e cobrando juros exorbitantes. O crime foi descoberto através de uma abordagem policial.

Para conseguir ter os controles dos “clientes”, ele utilizava anotações no verso de cartões de fidelidade de uma sanduicheria onde eram escritos o nome do devedor, o valor total e as prestações devidas.

Testemunhas ouvidas pela polícia confirmaram a circunstância do crime. A Delegacia de Uruaçu ainda acredita que a origem do dinheiro envolve os crimes de lavagem de capitais e tráfico de drogas.

O delegado responsável pelo caso, Fernando Martins ainda afirmou que provavelmente o acusado estaria ilegal no país “tudo indica que ele está de forma ilegal aqui” informou.

Caso for condenado, o colombiano deve ter uma pena vai de 6 meses a 2 anos de detenção.