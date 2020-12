Secretaria do governo de Goiás registra casos de covid após retorno de servidores

Após 10 dias da volta dos servidores do Estado de Goiás ao trabalho presencial, determinada pelo decreto nº 9.751, assinado pelo governador Ronaldo Caiado, o governo informou, em nota, o registro de casos de covid-19 em funcionários de uma mesma secretaria. O comunicado foi feito pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), que informou que dois servidores da Secretaria da Retomada foram diagnosticadas com a doença provocada pelo novo coronavírus.

Segundo a nota publicada pela Sead, além dos dois servidores, que voltaram recentemente ao trabalho presencial, outros três, também da Secretaria da Retomada, também foram diagnosticados com covid-19. No entanto, esses últimos estavam ainda em teletrabalho.

A Sead destacou a sanitização que foi realizada nesta sexta-feira (18/12), no segundo andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, e informou “que o procedimento abrange os locais de trabalho das secretarias da Retomada e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), que funcionam no mesmo andar”.

Já o quinto andar, sede da Secretaria da Indústria e Comércio (SIC), foi sanitizado na última quinta-feira (17/12). “O expediente nos demais órgãos ocorrem regularmente”, diz a nota.

Por fim, a Sead informou que “o acesso ao local de trabalho segue todos os protocolos de segurança e de prevenção para a proteção dos colaboradores e usuários dos serviços, providenciados por cada secretaria ou entidade estadual, como o uso obrigatório de máscaras, a disponibilização de álcool em gel 70% nas dependências dos órgãos, distanciamento entre postos de trabalho e aferição de temperatura”.