Senado fará sessão em homenagem ao prefeito Iris Rezende

O Plenário do Senado Federal aprovou um requerimento do senador goiano Luiz do Carmo (MDB) e fará uma sessão especial em homenagem ao prefeito de Goiânia, Iris Rezende, do mesmo partido. Iris tem quase 90 anos e 70 deles foram dedicados à política, por onde passou como governador, prefeito, senador e ministro da Agricultura e também da Justiça.

Conforme Do Carmo, no requerimento apresentado, Iris Rezende “é um homem público ímpar no cenário político nacional”. Ele destacou que o gestor acaba de anunciar o encerramento de sua carreira política, que ocorrerá logo após a transmissão do cargo ao novo prefeito de Goiânia, em 1º de janeiro de 2021.

Os senadores aprovaram o requerimento, e a data para a sessão de homenagem ainda será definida.

Aposentadoria

Após 70 anos de política, Iris anunciou, neste ano, sua aposentadoria. Iris se manteve praticamente neutro durante a campanha para prefeito de Goiânia e deu tímidos sinais de apoio ao candidato vencedor, Maguito Vilela (MDB).

Em sua última coletiva de imprensa, ocorrida hoje, sexta-feira (18/12), Iris trouxe à tona diversos relatos de sua carreira. O gestor também falou sobre a pandemia e disse que, saindo a vacina contra a covid-19, quer ser o primeiro a se vacinar.