Goiás tem quase 6.700 óbitos por covid-19

O estado de Goiás registrou, até às 14h47 do último sábado (19/12), 6.663 óbitos causados pela covid-19, doença do coronavírus. Há, ainda, 204 mortes suspeitas que estão sob investigação. As informações são do Painel COVID da Secretaria de Saúde de Goiás.

Ainda conforme a plataforma, há 300.284 casos confirmados da doença em Goiás, com incidência de 42.785 casos por milhão de habitantes. Os casos suspeitos de covid-19 estão em 252.746 e o descartados, em 203.598.

Não há, segundo o painel, no estado de Goiás, qualquer município sem casos confirmados de covid-19.