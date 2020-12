Advogada internada em Goiânia não consegue adiar audiência e participa de dentro do hospital

Uma advogada de Goiânia passou por uma situação controversa nesta quinta-feira (17/12). Deborah Alves de Castro, que está internada no hospital com um quadro de embolia pulmonar, não conseguiu adiar uma audiência da qual deveria participar, devido ao pedido ter sido feito em cima do prazo e, mesmo com falta de ar e tomando oxigênio, chegou a entrar sala remota para, segundo ela, não prejudicar seu cliente.

Conforme informações divulgadas pelo Rota Jurídica, Deborah, que está internada numa unidade hospital da capital com um diagnóstico de embolia pulmonar (obstrução das artérias dos pulmões por coágulos), solicitou o adiamento de uma audiência marcada pela Justiça do Trabalho para hoje, em razão de sua condição de saúde.

Segundo a advogada, para garantir que a prerrogativa de seu cliente de ser representado, pediu à sua estagiária que entrasse na sala de audiência virtual e informasse que o atestado de internação já estava no processo.

No entanto, o advogado da outra parte ofereceu resistência sob alegação de que “era apenas uma conciliação”. Deborah, então, do hospital, ingressou no link da sala virtual e pediu que a juíza entrasse, com o advogado da outra parte insistindo que não era preciso.

Ao adentrar a sala, a juíza tomou conhecimento da situação e, aplicando a lei, garantindo que a audiência seria redesignada.