Após suposta falha do Ministério da Saúde, Goiás volta a divulgar números da covid

A Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO), por meio do Painel COVID, voltou a divulgar, na manhã desta segunda-feira (21/12), os números referentes aos casos confirmados e óbitos por covid-19 no estado. A pasta deixou de atualizar os dados no último domingo (20/12) e atribuiu o fato à falta de atualização no sistema do Ministério da Saúde.

Às 9h49 desta segunda-feira, conforme o painel COVID, Goiás tinha 300.609 casos confirmados de covid-19 e 290.128 recuperados. Há, ainda, 253.736 casos suspeitos da doença no estado.

Quanto ao número de óbitos, Goiás registrou 6.668 mortes causadas pelo novo coronavírus até agora. Conforme o painel, 204 óbitos são suspeitos de também terem sido provocados por covid-19 e estão sendo investigados.

Falta de retorno do Ministério da Saúde

Em nota, a SES-GO comentou a ausência de boletins da covid-19 no domingo. Segundo a pasta, os dados são inseridos nos sistemas do Ministério da Saúde e, quando não há retorno da pasta federal, os dados do painel da Secretaria não são atualizados.

Veja a nota:

“A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que os dados de COVID-19 são inseridos nos sistemas de informação do Ministério da Saúde (esuS Notifica e SIVEP GRIPE) pelas unidades notificadoras.

A SES-GO busca automaticamente por novos dados relacionados à COVID-19 utilizando um serviço web (API) disponibilizado pelo DATASUS, e quando não há retorno de novos dados, o painel da Secretaria não é atualizado. Esse processo ocorre de forma automática, portanto quando novos dados forem recebidos o painel será atualizado automaticamente.

O fato do painel não ter sido atualizado não significa que não houve novos dados nas últimas 24 horas, mas que pode ter ocorrido algum problema com este serviço disponibilizado pelo Ministério da Saúde/DataSUS. O problema será reportado para o DataSUS.”