Casa de Vidro Antônio Poteiro, em Goiânia, é inaugurada

A Casa de Vidro Antônio Poteiro, localizada no Jardim Goiás, será inaugurado nesta segunda-feira pela prefeitura de Goiânia. O espaço foi idealizado pela primeira-dama Iris Araújo, e viabilizado por meio de emenda parlamentar. A obra está sendo entregue após mais de 10 anos da sua apresentação.

Inicialmente concebido para ter uma estrutura totalmente envidraçada, o projeto foi adaptado ao clima seco e quente de Goiânia. Assim, contemplando uma fachada em pedra de vidro que, junto com um espelho d’água, forma a entrada principal do local.

Como é a Casa de Vidro

Construído em três pavimentos, em uma área de 2.305,45 m², a Casa de Vidro, em Goiânia, vai abrigar, no térreo, salão de exposições, uma sala para atividades de imersão e uma sala multiuso. Além disso, um auditório para 216 pessoas com palco, dois camarins e coxia, um café/bar, um deck café e uma biblioteca virtual. Ademais, no térreo também estarão os banheiros acessíveis, bilheterias e o almoxarifado.

No piso superior serão instalados a diretoria, salas técnica e de reuniões, dois vestiários, escaninho, recepção, copa e cozinha. E no subsolo, uma garagem com disponibilidade para 31 vagas. O acesso ao pavimento superior se dará por uma escadaria e por elevador.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Kleber Adorno, a Casa de Vidro Antônio Poteiro, em Goiânia, será um espaço completo para os goianienses aproveitarem o melhor da cultura em espaços multiuso, “inclusive para a formação nas linguagens artísticas artes visuais, cênicas, música”.

Para Dona Iris, o centro cultural representa o desejo da classe ligada à cultura em Goiânia. “É um projeto que contribuirá sobremaneira para a integração da nossa sociedade, para a formação dos nossos jovens e de toda população”, afirma.