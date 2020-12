Motorista fica preso em enxurrada e é resgatado pela Guarda Civil, em Goiânia

Depois da forte chuva que atingiu a cidade de Goiânia na tarde desta segunda-feira (21), um motorista ficou preso em uma enxurrada na ponte da Baixada na Vila Redenção, no setor Pedro Ludovico e teve que ser resgatado pela Guarda Civil Metropolitana.

Segundo o GCM Vilmar Rodrigues, o motorista disse que, quando foi passar, a água estava baixa, mas uma “tromba d’água” chegou de uma vez e o carro apagou.

Ainda segundo Vilmar, os guardas estavam em horário de almoço quando receberam a informação de que um carro estava ilhado na ponte “alguns de nós estávamos até sem uniforme por causa do horário”, ainda de acordo com os guardas, eles tentaram acionar os bombeiros mais devido a urgência resolveram realizar o resgate.

Os guardas ao chegarem no local não sabiam exatamente como realizar o salvamento devido ao perigo de terem contato com a água. Até que passou um caminhão que prendeu uma corda ao veículo e conseguiu puxa-lo. O motorista do carro não teve ferimentos.

A Ponte já é conhecida pelo perigo devido a um acidente que ocorreu a sete anos atrás, quando um casal de motoqueiros foi arrastado pela água.