Prefeitura de Goiânia autoriza reabertura do Parque Mutirama

A prefeitura de Goiânia publicou, nesta segunda-feira (21/12), o decreto 2174, que autoriza a reabertura do Parque Mutirama a partir desta terça-feira (22/12). O centro de diversões na região central da cidade, que é gratuito desde 2019, terá a capacidade de entrada reduzida para apenas 1000 pessoas diariamente. Antes da pandemia do coronavírus, 10 mil pessoas podiam frequentar o local. Porém, ainda de acordo com o decreto, o número de visitantes pode ser aumentado de acordo com as normas publicadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Na reabertura, o horário permitido para visitação ao Parque Mutirama também sofrerá alteração de acordo com o habitual. Assim, por enquanto, funcionará das 10h às 16h. Anteriormente, o Parque Mutirama funcionava das 8h às 18h.

Além da limitação de público e horário, o parque adotará medidas sanitárias. Dessa maneira, o decreto da prefeitura de Goiânia estabeleceu adoção de protocolos de limpeza e higienização dos brinquedos, controle de filas, utilização obrigatória de máscaras e medição de temperatura dos frequentadores. Além disso, os funcionários do local já haviam recebido treinamento o retorno das atividades já prevendo a reabertura do Mutirama.

O Parque Mutirama

O Parque Mutirama foi fundado em 1969, após ser idealizado por Iris Rezende. Ele era prefeito de Goiânia durante a construção, mas teve seu mandato cassado neste mesmo ano pela Ditadura Militar. O centro de diversões foi inspirado nos parques da Disney, e seu nome é uma mistura dos nomes Mutirão (que eram muito realizados naquela época) e autorama.

Em 2017, um acidente que deixou 13 pessoas feridas fechou o local. O Parque Mutirama, depois de diversas obras, foi reaberto em junho de 2009, quando passou a ter entrada gratuita para todas as idades.

O parque conta com 18 atrações, inclusive as tradicionais roda-gigante, montanha-russa, trenzinho e autorama. O local também possui uma grande área verde, que pode ser usada para pique-niques, por exemplo