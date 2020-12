PRF flagra 45 motoristas bêbados em rodovias de Goiás no último fim de semana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou 45 motoristas dirigindo alcoolizados no último final de semana nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Praticamente um condutor foi impedido de continuar dirigindo a cada uma hora entre sábado e domingo nas BRs do estado.

Esse foi o primeiro final de semana da Operação Integrada Rodovida, que faz a junção da PRF e à Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis para fechar o cerco aos motoristas que insistem em dirigir após ingerir bebida alcoólica.

Na madrugada de sábado (19/12) para domingo (20/12), 12 motoristas foram presos por cometerem o crime de embriaguez ao volante durantes as fiscalizações nas rodovias 060 e 153 e na área urbana de Anápolis.

Na BR-080, na região de São Miguel do Araguaia, norte do estado, um homem de 28 anos de idade desobedeceu a ordem de parada, fugiu para dentro da cidade e acabou sendo alcançado pela PRF. No veículo, havia seis ocupantes, sendo três adultos e três crianças. Uma garotinha de três anos, estava fora da cadeirinha.

Ao realizar o teste conhecido popularmente como “bafômetro”, foi constatada a embriaguez do motorista. O homem foi detido e levado para a polícia judiciária por dirigir embriagado, sem habilitação e por direção perigosa.